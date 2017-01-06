الذهب ينزل قبل بيانات الوظائف الأمريكية

انخفض الذهب اليوم من أعلى مستوى له الذي لامسه في الجلسة السابقة مع تقليص المتعاملين لتوقعاتهم على ارتفاع الأسعار قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي ستقدم دلائل على وتيرة الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وبحلول الساعة 1027 بتوقيت جرينتش تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1177.87 دولار للأوقية (الأونصة).

ولا يزال المعدن مرتفعا 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع في أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية.

ونزل سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1178.6 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 16.44 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ 15 ديسمبر في الجلسة السابقة حين سجلت 16.71 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.6 دولار للأوقية متجهًا لتحقيق مكاسب نسبتها 7.3 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 741.28 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوياته في أربعة أسابيع عند 747.80 دولاراً للأوقية في الجلسة السابقة.