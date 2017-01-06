القوات العراقية تستعيد عدداً من القرى غرب البلاد

استعادت القوات العراقية مجموعة من القرى كان يسيطر عليها تنظيم داعش غرب العراق في إطار عملية تهدف إلى إخراج التنظيم المتطرف من المنطقة المجاورة للحدود السورية، بحسب ما أفاد مسؤولون الجمعة.

وتهدف العملية التي انطلقت يوم الخميس إلى استعادة بلدات عنه وراوه والقائم وهي آخر المناطق الماهولة التي يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة الأنبار.

وتمكنت القوات العراقية من استعادة مدينتي الرمادي والفلوجة، إلا أن الوضع الأمني في المناطق التي تمت استعادتها لا يزال هشاً.

وتضم محافظة الأنبار مساحة صحراوية شاسعة محاذية لسوريا والأردن والسعودية، ولا يزال الوضع الأمني فيها هشاً رغم تحرير غالبية مناطقها.

وتخوض القوات العراقية حالياً معارك شرسة ضد تنظيم داعش لاستعاده مدينة الموصل (شمال)، المعقل الرئيسي الأخير للجهاديين في العراق.