مقتل مسؤول في داعش بسوريا

أعلن التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في بيان الجمعة مقتل المسؤول في تنظيم داعش محمود العيساوي خلال قصف جوي لمدينة الرقة السورية في 31 كانون الأول/ديمسبر الماضي.

وأكد بيان صادر عن القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط أن العيساوي كان أحد العناصر الجهادية في البنى التحتية الإعلامية والاستخباراتية الذي “يتحكم بتدفق التعليمات والموارد بين المناطق التي يسيطر عليها التنظيم وقادته”.

وأفاد البيان أن العيساوي هو الجهادي السادس عشر “المهم” الذي تقتله قوات التحالف عام 2016. وقد تم تحديد موقعه في الرقة بعد مغادرته الفلوجة في العراق.

وتابع أن مقتله ومقتل قادة اخرين في التنظيم كانوا يعدون لهجمات ارهابية، أسفر عن تراجع قدرات التنظيم على شن هجمات عبر الحدود ويرغمه على التركيز على أمنه الداخلي”.