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طيف خيال ،، أطباقنا واقع ،، دسم ملموس مندي بالدجاج ،، يالله لك ألحمد .
أطباقهم طائره ،، أمّا أطباقنا مُوقِّعه على ألأرض ،، وَكُلْ أَكْل ألجُمال وقُمْ مع أوَّل ألرّجال .
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طيف خيال ،، أطباقنا واقع ،، دسم ملموس مندي بالدجاج ،، يالله لك ألحمد .
أطباقهم طائره ،، أمّا أطباقنا مُوقِّعه على ألأرض ،، وَكُلْ أَكْل ألجُمال وقُمْ مع أوَّل ألرّجال .