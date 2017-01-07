أحسب أن أحد أسباب خلود بيت أبي القاسم الشابي الشهير:

إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر

كان هذا الزخم المعنوي الناطق بالعزم وحب الحياة، النابض بقوة الإنسان متى بذل الأسباب أخذاً بالتوجيه الرباني له. فلا مستحيل في قاموس الإرادة الإنسانية عندما يسعى الإنسان لتحقيق غاياته المشروعة مواصلاً المصابرة والمثابرة والمراجعة للوصول للهدف المنشود. استعدت هذه المعاني وأنا أقف على ساحة سوق الليل بالمنطقة التاريخية بينبع بعد أن أصبحت لوحة جمالية آسرة تستقبل مبانيها التراثية نسائم البحر الندية بعد أن كسيت حلة التجديد وعانقت أنظارها البحر القريب دون حجاب بمسرة تهديها لزوارها بهجة وانبهاراً؛ بهجة بهذا الحقل الجمالي الذي استبدل الدمار بالإعمار، والبالي بالجديد والحفر بالرخام والإسفلت بالخميلة الخضراء والفوضى بالتنظيم، والموات بمشهد ينبض بالحياة، وانبهاراً بالمحافظة على أصالة المكان وهويته، واستثماره ليكون رافداً اقتصادياً لفرص عمل نوعية بعد أن كان خراباً مهجوراً. أحسب أنه إنجاز (حقيقي) يسجل لمحافظ ينبع المهندس مساعد السليم وفريق العمل معه. ولأن المستحيل مفردة مرفوضة في قاموس الفاعلين فإنني أحسب أن تحويل الشاطئ المواجه للمنطقة التراثية من نشاطه كميناء إلى نشاط سياحي والاستفادة من البرج القائم لن يعدما الحل، كما أحسب أن تحويل جميع المباني الواقعة ما بين الواجهة البحرية وشارع الملك فيصل لتأخذ الشكل والهوية التراثيين كاملتين تطلع قابل للتحقق.

نبضة صدق: قبلة إكبار على جبين كل من يقف خلف هذا العمل بالنيابة عن كل سيدة فاضلة وجدت لها فرصة عمل شريفة في المنطقة التاريخية!