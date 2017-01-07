مداولات
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!
شوق العوفي
في مفهوم الشهرة قديماً أنه لا أحد يستطيع أن يشتهر إلا وهو فعلاً يستحق الشهرة وفي المكان الصحيح؛ حيث كانت صعبة المنال ولا يوجد طريقة لتلك الشهرة غير شاشة التلفاز لنرى من خلالها المشاهير، وكذلك في الصحف والمجلات.
لكن الآن ما الذي حدث؟
أصبحت الشهرة في متناول الجميع، الصغير قبل الكبير، الفاشل قبل الناجح، الساذج قبل الواعي.
نرى ونعيش حول كل تلك الفئات، ونزعم أنهم لا يستحقون تلك الشهرة وتسليط الأضواء، ويجب إعطاؤهم مكانة أقل مما يستحقون، ونردد دائماً مقولة «لا تجعلوا من الحمقى مشاهير». ونحن من جعلناهم مشاهير!
لِننظر قليلاً ماذا قدموا للمجتمع، ليستحقوا تلك المكانة! أَقدَّموا اختراعاً؟ أم مبادرات إنسانية أو اكتشافات حديثة أو تقدماً علميّاً في مستوى عالمي، بل محلياً؟.
لم يقدموا سوى المفاخرة والتباهي والمجاهرة بالمعصية وعديد من التفاهات.. فقط فكِّر لمن أعطيتَ المكانة لتلك الأشخاص وهل يستحقونها؟
وأخيراً ليعُد كل مقامٍ لمقامه..
نعم أصبحت الشهرة في متناول حتى ملقحي النخل في غير موسم التأبير !
فبمجرّ أن ترد على القراء الذين لهم رأي آخر شعرا ( هجاءً وشتما ) يظن أنه سيصبح مشهورا في شعر الهجاء كالحطيئة – الله يرحمه !
.. فعلا لا تجعلوا من الحمقى مشاهير !
.. ولا تجعلوا من سريعي الغضب ( سرعان الناس ) مشاهير !
ولا تجعلوا من المدرعمين والمأزومين والنطاطين مشاهير !
كلام جداً رائع
اتمنى الناس يفهمون من يستحق الشهره و من ما يستحقها
ابدعتي اختي شوق مقال اكثر من رائع .. ومجهود يشكر عليه وللاسف السذجاء بالعالم هم اللي اشتهروا الان ولو ترجع للي قدموه ماتوجد شي مفيد !! اهنيك
ما أروع ما كتب كيبوردك – سيدتي !
كلام منطقي..اتمنى الناس تستوعب اللي تسويه ويبطلون اضافات ناس تافهه همها الدنيا وملذاتهاا.
تشخيص رائع لمشكلة بدت تنتشر ،الدور مو كله يقع على المجتمع في انتشار مثل هذي الظواهر،الاعلام له دور كبير في عدم إبراز المخترعين او الرواد بالعمل الإنساني والمجتمعي ،وجزء منه يقع على الأشخاص الي يستحقو يكونو قدوه للاجيال القادمة ، القيم بالمجتمع كذلك أصبحت مغلوطة اصبحنا ننظر للقشور اكثر من اللب ، في الختام أشكرك على المقال الي اختصر كثير مما يجول في خواطر الناس ،شكراً الشرق دائماً وأبدا ستبقي منبر لتعزيز القيم والاخلاق الحميدة .
نعم البعض منا جعلناهم مشاهير هؤلاء الحمقئ من خلال متابعتهم بكافة الوسائل التواصل الاجتماعية وايضاً ووسائل الاعلام
مقال رائع شوووق