مداولات
غذاؤنا يا ربات البيوت
د. يعن الله الغامدي
معظم حالات المقاطعة التي حدثت في بعض بلدان العالم كانت ناجحة، أو على الأقل حققت أهدافها، وقد يكون لارتفاع ثقافة الوعي مع قوة الإرادة دور في ذلك. ففي الهند مثلاً وبقيادة المهاتما غاندي اتفقوا على عدم شراء أي منتج تقوم بصناعته بريطانيا إلى أن نالت استقلالها وما أحداث مقاطعة البيض الشهيرة في الأرجنتين عنا ببعيدة.
إن سياسة المقاطعة أسهل وسيلة، وأقوى سلاح، وهو حق مشروع للمستهلك للوقوف أمام بعض التجار الجشعين الذين لا همَّ لهم إلا امتلاء جيوبهم وارتفاع أرصدتهم، ويستغلون حالات زيادة المكافآت أو الرواتب وخلافها بأسرع ما يمكن ولا يلمس المواطن أي انخفاض بعد ذلك حتى مع زوال تلك المسببات.
وإذا كنا على علم بأن تجارب المقاطعة في تاريخنا قد مرت بمراحل متباينة ومتباعدة منذ مقاطعة قريش للرسول، صلى الله عليه وسلم، في شعب أبي طالب مروراً بالفاروق، رضي الله عنه، الذي أضاف لازدهار عصره رفع حد السرقة اجتهاداً عام الرمادة… وإلى هذه الأيام التي تظهر فيها أحياناً بعض الحملات المحدودة من أجل مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية في محاولات خجولة تهدف إلى ضبط إيقاع ارتفاع الأسعار ليس إلا.
ولعل من المشاهد المؤلمة أن الذين يتحكمون في بيع سلع التجزئة والخدمات لدينا هم من العمالة الوافدة التي لا يتحفظ معظمها في بيع وشراء كل تلك المواد المسمومة والممنوعة والمغشوشة، طالما لقيت مواطناً ضعيفاً يكفلهم ويتستر عليهم، أو مسؤولاً ضعيفاً يغض الطرف عنهم.
وإذا أدركنا أن هناك فرقاً بين ثقافة «آكل لأعيش أو أعيش لآكل» فإن المتبادر للعقل في مثل هذه الظروف دور شبكات التواصل في توضيح مفهوم ثقافة المقاطعة والعمل عليها باعتبارها السلاح الأفضل والحل الأسهل لدى المستهلك الذي سيجني ثمارها كلما أحسن استخدامها ضد أي منتج لم يحترم محتكِره حاجة الوطن وعقل المواطن، خاصة بعد فشل وزارة التجارة وبلديات المناطق؛ إذ لا شغل لمنابرهم الإعلامية إلا النفي والتنصل من تلك المسؤولية وتحميلها الآخر.
فهل تعلم أن بلادنا تخسر الملايين من أجل حماية المواطن في جميع المجالات ومنها المجال الصحي الذي نرى فيه تلك العمالة عبر وسائل الاتصال تتحكم في مواردنا وتجاهر على صحتنا، وكلنا نرى مثلاً كيف انخفضت معظم الأسعار إلا عند تلك المطاعم التي مازالت تمارس عمليات الاحتيال وتواصل عمليات الاستنزاف أمام مرأى ومسمع تلك الجهات المسؤولة التي أصبحت في خبر أحسن الله عزاءكم فأين دورك أيها المستهلك؟؟؟
رفع بائعوا اللحم (الجزارون) في الأسواق ، سعر لحومهم ، وأصبح من غير المتاح لكثير من الناس الشراء ، فشكى الناس للفاروق – رضي الله عنه – بأن القصّابين رفعوا سعر اللحم ، وأصبح من المتعذر على متوسطي الحال الشراء . فضلا عن الفقراء . فقال الفاروق قولته الشهيرة [ " ارخصوه" ]! أي لا تشتروا لحمهم ، إذا أغلوه وسيرخصونه لكم .. أي “قاطعوهم”.. فاضطر الجزارون إلى العودة بالسعر إلى المستوى المقبول وباعوا لحومهم واشتراه منهم الناس ..
فتواصوا على عدم الشراء ، ففسد اللحم في حوانيتهم لعدم البيع/ الشراء . فما كان من الجزارين إلا أن شكوا حالهم للفاروق ، فقال ابن الخطاب ( ارخصوه وسيشترون ) .. فقاموا بتخفيض سعر لحومهم فاشتروه الناس ..
المقاطعة مبدأ إسلامي ، ويسميه الناس : قانون عُمر بن الخطاب !
أو ” مبدأ عمر ” !
خلوا أكل المطاعم لهم !
الكاتب يشتكي لربات البيوت ، متبعا النمطية السائدة بأن المطبخ مهنة المرأة أولا إلى عاشراً ههههه .
يمكن أن الدكتور الكاتب – حفظه الله – لا يعلم أن عندنا ” في ديار ساق الغراب” قرية جميلة تقع ما بين قريتي الزرقاء : جنوبا ، وقرية : بني سعد شمالا ، من النادر أن تدخل ربة البيت المطبخ ، لأن رب البيت هو الذي يقوم بكل أعمال المطبخ ، وعذره أن الرجل أفضل في الطبخ ، ولا يتورع أن يستشهد بأن أفضل من يطبخ في العالم كله هم الرجال ، وليس النساء ! يمكن معه حق ، وربما أجرب ..
شيء واحد تصعب مقاطعته ” الفول في رمضان عند الإفطار ” وخاصة فول الباحة / فول خلوفة ..
تحية بكبر غابة رغدان بالباحة ، وبكبر جبال الثلاث الغامديات بالطائف ، للوالد الدكتور الكاتب – وكل عام ودكتورنا بخير !
كان الباحيون – وأنا منهم – يفطرون في رمضان ، وفي يومي الإثنين والخميس ، وفي الأيام البيض بالفتّة والسمن والعسل ، وبالمعرّق والمخووض ، وبالقراص والثفلة ولحم الثور – والان استبدلوا كل العلوم الطيبة ب”الفول” ..
قال تعالى ( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) .. الله يصلح أهلنا في الباحة وفي كل باحة !
في قرى غامد كرغدان والظفير والسويد – عفواً : السواد والزرقاء والطويلة كان أمهاتنا يصنعن لنا ما يسمى عندهن ب ” مرقة الهواء ” عند الإفطار وكسر الصيام ، لتغميز “تخفيس” خبزة الملّة بها لضيق ذات اليد ، ولعدم القدرة على شراء لحوم الحسلان – جمع حسيل ، من عند العم ابن سوقان والعم عتيق – لهما الرحمة .. وهي عبارة عن ( كشنة بصل وطماطم وفلفل أسود / حوار ).. وكانت فكرة رائعة وصحيّة لخلوها من اللحوم .. أما الان ، فكل أكلنا مقلي بالزيوت المهدرجة ، والله المستعان .. تزوجوا النساء النباتيات كجداتنا – يرحمهن الله ..