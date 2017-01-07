زار رئيس مجلس علماء الباكستان الشيخ محمد طاهر أشرفي والوفد المرافق أمس، مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية، حيث اطلع على سير عمل المشروع وأجهزة البث الإذاعية المخصصة، وحلقات النقاش والمراجعة للجان الترجمة إلى اللغات المضافة منها اللجنة الأردية.
والتقى أشرفى، بعد انتهاء صلاة الجمعة، ببعض المستمعين للخطبة باللغة الأردية، كما اجتمع بفرق التعريف الميدانية والدعم الفني للمشروع والمشرف على أنشطة إدارة الترجمة بالمسجد الحرام عبد الملك بن عبد العزيز الثبيتي، داعيا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء على المشاريع الجبارة التي تنفذ في الحرمين الشريفين.
أشرفي يزور مشروع الترجمة الفورية في المسجد الحرام
زار رئيس مجلس علماء الباكستان الشيخ محمد طاهر أشرفي والوفد المرافق أمس، مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية، حيث اطلع على سير عمل المشروع وأجهزة البث الإذاعية المخصصة، وحلقات النقاش والمراجعة للجان الترجمة إلى اللغات المضافة منها اللجنة الأردية.
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