عبدالله البراق
قياس الحُلم
أرى فيما يرى النائم وترون جميعاً سلسلة من الصور والمشاهد الملوّنة، وليس كما يقال إن الرؤى تكون باللونين الأبيض والأسود، وتختلف هذه الرؤى باختلاف نوعها أو مصدرها، فإما بشرى من الله وإما تحزين من الشيطان وإما حديث نفس كما جاء ذلك في الحديث الشريف، وبهذا فإن العرب هم أول من درس الأحلام وحاول تفسيرها، بينما لم يذهب الغرب في دراسة الأحلام إلى وقت قريب، لكن المهم في الأمر مدة الأحلام التي نراها، فمنا من يكون وافر الأحلام كثير المشاهد والتفاصيل يذكر منها ما يذكر وينسى ما ينسى بعد أن يستيقظ، ومنا من لا يذكرها إلا نادراً حتى يظن أنه لا يحلُم، ومنّا من يتكرر معه الحُلم أكثر من مرة باختلاف بسيط في تفاصيله، فيما يتناقل الناس من معلومات فإن مدة الأحلام لا تتجاوز 10 ثوانٍ فقط حسبما قرأتُ بل أقل من ذلك، وهنا يستغرب قارئ هذه المعلومة، كيف يكون ذلك وبعض المشاهد لو كانت واقعاً لربما استغرقت دقائق وربما ساعة أو أكثر خاصة تلك المملوءة بالأحداث المروعة والمتسارعة، لكن ليس منا نحن الحالمين من حاول فهم قياس الحلم، وكيف لا يتساوى زمن الحلم والواقع؛ لذا أجد أن الموضوع لا يمكن سرده في أقل من دراسات وأبحاث علمية عدة ومختبرات وعلماء لا علاقة لهم بالتنظير فحسب، وفي المقابل أحمد الله سبحانه أن يسّر لنا الأحلام حتى جعلها في متناول العقل ولم تتساوَ أزمان الأحلام والواقع، وإلا لكانت الأحلام أكثر الأعمال مشقة على الإنسان، بل ربما لا يقدر عليها أحد، أو لأهلكت من النائمين كثيراً، ولكان أكثر المعرضين للهلاك أو خطر الأحلام هم حديثو التجربة أو قليلو الحيلة والحركة، وأقرب النماذج إلى أولئك هم نحن.
يقال أن أكثر من يحلم بالكوابيس هم مأبرو النخل ، والدليل على ذلك أنهم يأبرون النخل في غير وقت التأبير الموصى به .. فلا تحلم بالنهار “يقظة” واحلم بالليل ..
عالم الأحلام عالم غريب – لا تتحكم فيه مقاييس الدنيا المعروفة – لله في خلقه شؤون !
هل نواميس عالم الأحلام تشبه إلى حدٍ ما نواميس عالم البرزخ ؟
الله وحده أعلم !
هذا الذي قادني إلى كتابة المقال ، فلربما استطعنا قياس ” مما تعدون ” إن استطعنا قياس زمن الحلم وأحداثه .
هل أحلام الغني كأحلام الفقير ؟
لماذا “الطيران” قاسم مشترك أعظم في الأحلام ؟
الطيران في الأحلام هو أفضل في معانيه ” كما يقال ” من السقوط
ربما الأمر يتعلق بمخالفة مركز الجاذبية !
هل أحلام البدوي كأحلام الحضري ؟
وهل أحلام الشابع كأحلام الجائع ؟
وهل أحلام الصغير السن كأحلام كأحلام الكبار ؟
وهل أحلام الذكر كأحلام الأمثى ؟
وهل أحلام الحر كأحلام العبد ؟
وهل الحيوانات والطيور والنبات تحلم ؟
هل الأحلام منطقية ؟ ولماذا لا تتقيّد بمنطق الحياة الدنيا ؟
أهلا بالعميد
لو الأحلام منطقية ما كانت أحلاما ، فالمنطق تجريد من أي ترميز
هل يمكن، في يومٍ من الأيام ، أن تباع الأحلام وتُشترى ؟
أكثر الأحلام رواجاً وثمنا أكثرها وهما ، فمثلا الحلم بالثراء من خلال الأسهم :)
اللهم اجعل صاحبي العزيز : البراق ، عبد الله .. من كثيري الأحلام الصيفية والشتوية ..
أحلامك يا عبد الله غير – فهي ملونة وأحلامنا أبيض وأسود !
يا كبرحظك كبرااااااه – ويا صغربختنا صغراااااه !
لا اعلم من قال عنها بلى الوان ، الأولوان لها دلالات في تفسيرها كلون الملبس أو النبت أو الحيوان أو غيرها .
أفض علينا من أحلامك الملونة يا صاحبي وسندعوا لك كلما حلمنا حلما ملوّنا …