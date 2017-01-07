أبرمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة مذكرة تفاهم لتفعيل مبدأ الشراكة العملية بهدف تحقيق التنمية المجتمعية، والأهداف المشتركة في تنمية المجتمع وتطوير قدرات أفراده. ووقعت مذكرة التفاهم، بمركز الصفاء النموذجي، وأبرمها كلٌ من مدير عام الجمعية محمد آل رضي والأمين العام لمراكز الأحياء المهندس حسن الزهراني. ويأتي التعاون ضمن أهداف جمعية المودة للتنمية الأسرية لتعزيز القيمة التربوية ونشرها بين أفراد المجتمع تحقيقاً لمبادراتها وبرامجها المتخصصة في التنمية الاجتماعية.من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي بأهمية الشراكات مع جميع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتقديم الخدمات لهم .
اتفاقية بين «المودة» و«أحياء جدة»
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦١) صفحة (٤) بتاريخ (٠٧-٠١-٢٠١٧)
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