«بر الشرقية» توزع كسوة الشتاء على أطفال السجينات

وزعت منسوبات الإدارة النسائية بجمعية البر بالمنطقة الشرقية كسوة شتوية على أطفال السجينات في القسم النسائي بسجن الدمام العام، وذلك خلال زيارة منسوبات الجمعية للسجن أمس الأول.

وقال الأمين العام للجمعية سمير العفيصان إن الجمعية تهدف من هذه الزيارات إلى تقديم المساعدات المادية والمعنوية لكافة فئات المجتمع، لاسيما السجناء.

وأضاف مساعد الأمين العام يوسف المقرن أن منسوبات الجمعية أقمن حوارا مع النزيلات بعنوان «لستِ وحدك» بهدف إشعار النزيلات أن هناك من يرعاهن ويهتم بأسرهن وأطفالهن خارج السجن، كما قدمت منسوبات الجمعية درساً عن التوبة والعودة إلى الله عز وجل بعنوان «حسن الظن» إلى جانب عدد من المسابقات الثقافية والترفيهية والجوائز القيمة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦١) صفحة (٥) بتاريخ (٠٧-٠١-٢٠١٧)