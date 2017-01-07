برنامج مكثف للغة الإنجليزية لخريجي الكليات التقنية

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بدء التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي وخريجات الكليات التقنية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية (www.tvtc.gov.sa)، ويستمر التسجيل حتى 23 ربيع الآخر الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن البرنامج يتم تنفيذه من قبل مدربين متخصصين لغتهم الأم الإنجليزية، وذلك بهدف إكساب مهارات اللغة للمتدربين وفق احتياج سوق العمل المحلي، وستكون بداية التدريب في الكليات في 8 جمادى الأولى المقبل، ويستمر 18 أسبوعاً.

ويشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من في حكمهم، كما يشترط الحصول على الدبلوم من إحدى الكليات التابعة للمؤسسة، والتفرغ التام للبرنامج، إضافةً إلى الحصول في اختبار القبول على درجة A1 على معيار CEFR المكافئ للدرجة 2 في اختبار IELTS.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦١) صفحة (٥) بتاريخ (٠٧-٠١-٢٠١٧)