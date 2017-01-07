«العيادات السعودية» تقدم خدماتها لـ 128 ألف سوري في الزعتري

قدمت العيادات التخصصية السعودية خدماتها الطبية والعلاجية لـ 128639 حالة مرضية من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال العام 2016م. وبينت النسب التي سجلتها قواعد البيانات والتحاليل الإحصائية أن أعلى نسبة لأعداد المراجعين كانت لعيادة الأطفال بمجموع 38182 حالة، ثم عيادة الطب العام بـ 18170 حالة، وعيادة الجلدية بـ 12.877 حالة.

كما أصدرت العيادات 86665 وصفة طبية تم صرفها من خلال الصيدلية، بينما أُجري أكثر من 6184 تحليلاً طبيًا في المختبرات التابعة للعيادات، إضافة إلى 1627 مراجعاً لقسم الأشعة.

وأشار المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني إلى أن العيادات توفر 13 عيادة اختصاص داخل العيادات بالإضافة إلى الأقسام المساندة لها لضمان حصول اللاجئ السوري على التشخيص الطبي الصحيح والعلاج المناسب وهو ما يجعلها من أهم الصروح الطبية التي يقصدها اللاجئ السوري للعلاج لتميز الخدمات الصحية المقدمة فيها مع توافر الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة الهادفة لتأمين أعلى سبل الرعاية الصحية والجسمية والنفسية للأشقاء اللاجئين السوريين.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان من جهته أن العيادات مستمرة في التطور ومواكبة التقدم الطبي حيث تسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة الصحية المقدمة للأشقاء السوريين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦١) صفحة (٢) بتاريخ (٠٧-٠١-٢٠١٧)