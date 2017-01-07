أمير القصيم يشيد بتقرير جمعية زمزم لقياس الأثر الاجتماعي للاستثمار

أشاد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بتقرير قياس الأثر الاجتماعي والذي أصدرته جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، ويعد الأول من نوعه على مستوى الجمعيات والجهات الخيرية بالمملكة.

وأعرب أمير المنطقة عن سعادته بتطبيق زمزم للقياس ودراسة العائد على الاستثمار الاجتماعي، مشيداً بالجهود الطيبة المتميزة التي تقوم بها الجمعية، ومتمنياً لها التوفيق.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عدنان البار عن شكره لأمير منطقة القصيم لإشادته وثنائه الكريم على تقرير قياس الأثر الاجتماعي الذي أصدرته الجمعية، والذي يُعد بداية الانطلاقة لمشروع قياس الأثر الاجتماعي لعمليات وبرامج الجمعية، مشيراً إلى أن التقرير شمل دراسة لكل من برنامج زراعة القرنية وبرنامج رؤية التابعان للجمعية.

وأوضح أن قياس الأثر الاجتماعي للاستثمار يُعد الوسيلة المعتمدة للمنظمات لبيان القيمة التي تقدمها للمستفيدين والمجتمع ككل، مبيناً أن الجمعية ستتمكن من خلال التطبيق الفعال لقياس الأثر الاجتماعي من فهم مقدار التغيير الذي تحدثه في حياة الأشخاص كقيمة مجتمعية فضلاً عن إدارة نشاطات الجمعية بشكل أفضل بهدف تحقيق قيمة مجتمعية كبرى، إلى جانب اتخاذ قرارات أكثر فاعلية بكيفية استثمار الموارد والتواصل مع الأطراف المعنية، إلى جانب القيمة المجتمعية المقدمة وتوثيق القيمة الناتجة من الشراكات مع المنظمات والجهات المختلفة، وتبني مسؤولية أكبر تجاه الأطراف المعنية.

يذكر أن جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وضعت لنفسها رؤية أن تكون النموذج الرائد المرجعي والملهم في صناعة وقيادة العمل الصحي الخيري المستدام والمتكامل، وتمحورت رسالتها في اعتبارها كياناً مجتمعياً صحياً غير هادف للربح يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقاً لأولوية الاحتياح.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦١) صفحة (٢) بتاريخ (٠٧-٠١-٢٠١٧)