تبلورت الاستعدادات والتحضيرات بالمدينة المنورة في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والمعارض والمؤتمرات والندوات، وذلك بمناسبة «المدينة عاصمة السياحة الإسلامية» وسيعلن عن تفاصيل الفعاليات والبرامج المصاحبة للمناسبة خلال مؤتمر صحفي سيعقد قريبا.
وأوضح وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي أنه جرى تشكيل عدة لجان من بينها لجنة عليا برئاسة الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك اللجنة التنفيذية برئاسة وكيل إمارة المدينة المنورة التي انبثقت عنها لجان فرعية للمشاريع وأخرى للفعاليات ولجنة للإعلام، بالإضافة إلى اللجنة النسائية.
وأفاد أنه جرى تنظيم عديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية والمتخصصين والأكاديميين، حيث خلصت هذه اللجان والورش إلى بلورة التصورات النهائية للمناسبة بما في ذلك حفل الافتتاح والفعاليات الرئيسية أو المصاحبة لها التي ستنفذ على مدار العام.
وأبان السهلي أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة نائب رئيس اللجنة العليا الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز لكافة الأعمال المتعلقة بهذه المناسبة التي تمضي بشكل جيد لضمان نجاحها.
تحضيرات نهائية لـ «المدينة عاصمة السياحة الإسلامية»
تبلورت الاستعدادات والتحضيرات بالمدينة المنورة في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والمعارض والمؤتمرات والندوات، وذلك بمناسبة «المدينة عاصمة السياحة الإسلامية» وسيعلن عن تفاصيل الفعاليات والبرامج المصاحبة للمناسبة خلال مؤتمر صحفي سيعقد قريبا.
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