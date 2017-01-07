«بر جدة» تشارك في ورشة «نطاقات»

شاركت جمعية البر بجدة في ورشة عمل «نطاقات» التي نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية الصناعية في جدة، بحضور وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان وعدد من قيادات الوزارة ورجال وسيدات الأعمال بجدة.

وبين مدير إدارة الموارد البشرية بالجمعية خالد الزهراني أن الورشة استعرضت أنظمة العمل والبرامج الداعمة لسياسة التوطين التي تنظمها الوزارة ضمن سعيها لضبط سوق العمل وتعزيز سياسة التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين.

من جانبه أوضح المشرف العام على إدارة الجمعية سعيد آل مشرف أن الجمعية تحرص على تميزها بوجودها في النطاق الممتاز ببرنامج نطاقات، مشيراً إلى أن الجمعية حققت سعودة بنسب مرتفعة في ظل الكادر البشري الكبير الذي تفخر الجمعية به.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦١) صفحة (٤) بتاريخ (٠٧-٠١-٢٠١٧)