ألقت شرطة المنطقة الشرقية، صباح أمس، القبض على أحد أفراد الحراسات الخاصة بعد أن قتل أحد زملائه طعنا بالسكين بينما كان في مناوبة عمله بأحد المراكز التجارية في محافظة الخبر.
وكانت شرطة الخبر تلقت بلاغا من مواطن خمسيني، يعمل مشرفا مناوبا لشركة حراسات أمنية بعثوره على زميله (مواطن ثلاثيني) المكلف بحراسة أحد المراكز التجارية بالخبر متوفى وملقى على الأرض وعليه آثار دماء.
وعلى الفور باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، حيث اتضح بعد الإجراءات والتحريات الأولية تورط أحد زملاء المجني عليه (مواطن عشريني) في ارتكاب الجريمة بواسطة سكين، إثر خلاف نشب بينهما، وجرى إلقاء القبض على المتهم تمهيدا لإحالته وملف الحادثة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
حارس أمن عشريني يقتل زميله طعناً
ألقت شرطة المنطقة الشرقية، صباح أمس، القبض على أحد أفراد الحراسات الخاصة بعد أن قتل أحد زملائه طعنا بالسكين بينما كان في مناوبة عمله بأحد المراكز التجارية في محافظة الخبر.
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