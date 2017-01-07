ندوة «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» .. الثلاثاء

تُنظّم هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، الثلاثاء المقبل، في فندق ريتز كارلتون بمدينة الرياض، ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم للتعاون الـفني الموقّعة بين المملكة والمفوضية.

ويشمل برنامج الندوة، ثلاث جلسات، حيث يرأس عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى، الجلسة الأولى، بعنوان «النهج الحقوقي للإعاقة»، فيما يرأس الثانية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية طارق الشيخ بعنوان «الإجراءات والسياسات الوطنية في التعامل مع الإعاقة»، أما الجلسة الثالثة التي تأتي بعنوان «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول»؛ فترأسها مستشارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة مرفت طاشكندي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦١) صفحة (٥) بتاريخ (٠٧-٠١-٢٠١٧)