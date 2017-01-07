«قياس» تعد اختبارات هيئة المقيِّمين

أبرم المركز الوطني للقياس والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اتفاقية تعاون لإعداد وتطبيق اختبارات خاصة بالهيئة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية.

ووقّع الاتفاقية من جانب «قياس» الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس المركز، ومن جانب الهيئة الأمين العام للهيئة عصام بن حمد المبارك، وذلك في مقر الهيئة في الرياض.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن الاتفاقية عبارة عن برنامج متكامل للتعاون مع المركز الوطني للقياس، وقيامه باختبار القائمين بأعمال التقييم في هذه المرحلة، وهي فرع العقارات للمستويات المهنية للتأكد من كفاءة ومهنية واحترافية المقيمين بناءً على أسئلة تم إعدادها بالشراكة بين الجهتين وبالتعاون مع عدد من الخبرات الدولية.

وأشار إلى أن الهدف من الاتفاقية هو الارتقاء بمستوى ومهنية المقيمين في المملكة سواءً في مجال العقار أو المنشآت الاقتصادية والاستفادة من وجود المقرات التابعة لمركز قياس» في جميع مدن ومحافظات المملكة سواءً في الاختبارات الورقية أو المحوسبة، وتخفيف الأعباء على المقيمين في المناطق من الانتقال لتقديم الخدمات لهم في مناطقهم.

وأكد أن الهيئة تنظر إلى مركز «قياس» نظرة إعجاب وإكبار في الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، عاداً تجربة المركز من التجارب الناجحة، وأن التعاون مع المركز سيخدم مهنة التقييم في المملكة وسيساعد على رفع مستوى كفاءة مخرجات المهنة، والمستفيدين منها، سواءً من عملاء التقييم مثل البنوك وشركات التمويل ووزارة العدل، وغيرها من الجهات، مؤكداً أن هذا التعاون سيكون بداية لتعاون أكبر في المستقبل لفروع التقييم المختلفة، متوقعاً أن يبدأ أول اختبار للقائمين بأعمال تقييم العقار الشهر المقبل، وسيتم توزيعها على مستوى مناطق المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦١) صفحة (٥) بتاريخ (٠٧-٠١-٢٠١٧)