رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة، بمناسبة الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بموسم حج هذا العام 1438، ورفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج، بما يتفق والضوابط المنظمة لذلك، وتمكين الدول الإسلامية الراغبة في رفع أعداد حجاجها هذا العام من زيادة أعداد حجاجها، وتقديم الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن كافة، بما يمكنهم من أداء نسكهم بيسر واطمئنان.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة: «إن خادم الحرمين الشريفين أكد في توجيهاته على حتمية تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وبذل أقصى الجهود وأتم الاستعدادات لاستقبالهم أفضل استقبال»، مؤكداً أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد رفعت جاهزيتها لاستقبال الأعداد الإضافية للحجاج في الحرمين الشريفين، مستنفرة كافة طاقاتها وكوادرها البشرية للقيام لخدمتهم بعناية واهتمام حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأجواء إيمانية خاشعة.

وحول استعدادات الرئاسة قال معالي الشيخ السديس: إن ما تكلل بفضل الله وتوفيقه من مشاريع عملاقة في الحرمين الشريفين، والتوسعة التاريخية لصحن المطاف، حيث ارتفع عدد الطائفين إلى 107 آلاف طائف في الساعة، وزيادة المسعى، وإشراف خادم الحرمين الشريفين المباشر على توسعة المسجد النبوي، وتوجيهه الكريم بسرعة إنجازها، ومشروع سقيا زمزم، والعناية الكريمة بمصنع كسوة الكعبة المشرفة، والنجاح الكبير الذي اختتم به موسم حج عام 1437هـ، وما حملته ميزانية الخير في هذا العام لمشاريع الحرمين من الأولوية والأسبقية لهي أكبر دليل على اهتمام قادتنا بضيوف الرحمن وجاهزية دولتنا رعاها الله وجميع القطاعات لاستقبالهم».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦١) صفحة (٣) بتاريخ (٠٧-٠١-٢٠١٧)