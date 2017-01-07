العثور على جثة غرب الشملي

عثرت الدوريات التابعة لقيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل صباح أمس على جثة أحد الأشخاص على بعد مسافة من موقع حادث مروري لمركبة من نوع جيب تويوتا غرب محافظة الشملي.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي الشمري لـ«الشرق»؛ أنه جرى استدعاء المختصين إلى الموقع لاستكمال كافة الإجراءات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦١) صفحة (٥) بتاريخ (٠٧-٠١-٢٠١٧)