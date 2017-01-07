تمكنت فرق التفتيش الميدانية في منطقة مكة المكرمة، والجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، من ضبط مورّد اتصالات مقيم، بعد ثبوت تورطه في التلاعب بالأسعار، وممارسة البيع بالاحتكار، علاوة على امتناعه عن البيع لبعض العاملين السعوديين في القطاع.
وفور ورود بلاغ لمكتب عمل محافظة رابغ من قبل أحد المواطنين، وبتوجيهات من إدارة فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة، تم رصد المقيم، والقبض عليه، وإحالته للجهات المختصة، لإيقاع العقوبات النظامية بحقه قبل ترحيله من البلاد.
وتشترك وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، في تطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات وملحقاته بنسبة 100%، وقصر العمل فيه على المواطنين.
وشددت الوزارة على عدم تهاونها مع مخالفي القرار، داعية عملاءها للتعاون معها في خدمة الوطن والمواطن بالإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق «معاً للرصد»، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
ضبط مقيم يمارس الاحتكار والتلاعب بالأسعار في قطاع الاتصالات
تمكنت فرق التفتيش الميدانية في منطقة مكة المكرمة، والجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، من ضبط مورّد اتصالات مقيم، بعد ثبوت تورطه في التلاعب بالأسعار، وممارسة البيع بالاحتكار، علاوة على امتناعه عن البيع لبعض العاملين السعوديين في القطاع.
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