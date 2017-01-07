يدشن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الفترة من 15-16 ربيع الآخر الجاري فعاليات الملتقى الثالث للطيران العام الذي تنظمه لجنة الطيران العام والـ»جايروكوبتر» بالنادي بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان وذلك في مقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة.
ويهدف الملتقى، الذي تستمر فعالياته يومين، إلى المساهمة في نشر ثقافة الطيران العام وعلومه بين الطيارين ومختلف فئات المجتمع في المملكة وتبادل الخبرات وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على الخدمات المقدمة من النادي في مجال الطيران بصفة عامة والطيران العام بصفة خاصة، وتهيئة المجال للالتحاق بقطاع الطيران، وتشجيع ممارسة الطيران العام إضافة للاستفادة من الخدمات المقدمة من مدارس الطيران المرخصة من قبل النادي والهيئة العامة للطيران المدني . ويعد الملتقى فرصة كبيرة للتعرف على عديد من أنواع الطائرات المختلفة، التي سيتجاوز عددها هذا العام أكثر من 60 طائرة من مختلف الفئات والأحجام، إضافة للتعريف بالخدمات الجديدة التي تقدمها شركات الطيران في الملتقى الذي يحظى بمشاركة فريق الصقور الخضر وعدد من طائرات القطاع الحكومي وطائرات من مختلف أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الشقيقة والصديقة.
ويشارك في الملتقى عدد من الجهات والهيئات الحكومية كهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، والقوات الجوية الملكية السعودية، والإخلاء الطبي الجوي، والقوات البحرية الملكية السعودية، والحرس الملكي السعودي.
سلطان بن سلمان يدشن ملتقى الطيران
يدشن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الفترة من 15-16 ربيع الآخر الجاري فعاليات الملتقى الثالث للطيران العام الذي تنظمه لجنة الطيران العام والـ»جايروكوبتر» بالنادي بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان وذلك في مقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة.
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