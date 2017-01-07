هبوط احتياطي الصين من العملات الأجنبية

هبط احتياطي الصين من العملات الأجنبية لسادس شهر على التوالي في ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ بداية 2011، ولكنه تماسك فوق المستوى الحرج الذي يبلغ 3 تريلونات دولار، وذلك في الوقت الذي تدخلت فيه السلطات لدعم اليوان قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وبحسب “رويترز” فقد أظهرت بيانات البنك المركزي، السبت، أن الاحتياطي هبط بشكل طفيف أقل من المتوقع وهو 41 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.011 تريلون دولار، وذلك في أعقاب هبوط بلغ 69.06 تريليون دولار في نوفمبر.

وهبط احتياطي الصين نحو 320 مليار دولار في 2016 بعد هبوط قياسي بلغ 513 مليار دولار في 2015 .