الأمم المتحدة: نقص المياه في دمشق يهدد الأطفال

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بأمراض تنتقل عن طريق المياه في العاصمة السورية دمشق حيث يعاني 5.5 مليون شخص نقصا شديدا في المياه الجارية منذ أسبوعين.

ونقلت “رويترز” عن المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كريستوف بوليراك قوله: “يوجد قلق كبير بشأن خطر الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه بين الأطفال.”

وقالت الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من ديسمبر إن المصدرين الرئيسيين للمياه للعاصمة السورية -وادي بردى ونبع الفيجة- خارج الخدمة بسبب “استهداف متعمد” رغم أنها امتنعت عن الكشف عن الأطراف المتحاربة المسؤولة عن ذلك.

ويقصف الجيش السوري ومقاتلو جماعة #حزب_الله المدعومة من #إيران قرى يسيطر عليها مسلحو المعارضة في وادي بردى على الرغم من وقف لإطلاق النار يشمل أرجاء البلاد تم التوصل إليه بوساطة #روسيا و #تركيا.