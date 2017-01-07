ضبط أسماك مخالفة في نجران

ضبطت أمانة منطقة نجران، سيارة تقوم بنقل أسماك مخالفة للاشتراطات الصحية بحي الخالدية بمدينة نجران، بعد ورود بلاغ من الدوريات الأمنية بالمنطقة.

وأفاد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الجهات الأمنية ممثلة في الدوريات الأمنية والأمانة لضبط مثل هذه المخالفات التي تمس صحة المواطن والمقيم، مؤكداً تطبيق نظام الجزاءات والغرامات المعمول بها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تهدف من خلاله إلى الحفاظ على سلامة كل ما يتم تقديمه من أغذية للمستهلك، ومقدمًا شكره لإدارة الدوريات الأمنية بمنطقة نجران على ما يقومون به من جهود ملموسة وتعاون مشترك مع الأمانة .

من جانبه أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أنه تم فحص الأسماك من قبل المختصين واتضح فسادها مع انبعاث روائح كريهة وتغيّر في لونها وخواصها الطبيعية، بالإضافة إلى أن المركبة التي تقوم بنقل الأسماك مخالفة لاشتراطات نقل المواد الغذائية.

كما أن جهاز التبريد لا يعمل وكمية الثلج غير كافية لحفظ الأسماك، حيث سجلت درجة الحرارة على المؤشر 14 درجة مئوية وهي مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تشترط أن تكون درجة الحرارة 4 درجات مئوية في نقل الأسماك المبردة، مبيناً أنه تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.