عاصفة ثلج تشل الحركة في إسطنبول

أصابت عاصفة ثلجية إسطنبول بالشلل السبت، وتسببت بإلغاء مئات الرحلات ووقف الملاحة في مضيق البوسفور.

وما بين مساء الجمعة وصباح السبت، غطت ثلوج ناهزت سماكتها 40 سنتيمترا، إسطنبول، وأحدثت عرقلة كبيرة في حركة السير على الطرق، فيما ينوي عدد كبير من السكان مغادرة المدينة في نهاية الأسبوع.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء المقربة من الحكومة أن الخطوط الجوية التركية انزلت 5900 مسافر في فنادق مساء الجمعة بسبب إلغاء رحلاتهم.

من جهتها، أعلنت الشركة البلدية المسؤولة عن السفن التي تربط بين ضفتي إسطنبول الآسيوية والأوروبية، عن تعليق الرحلات يوم الجمعة.

وأفادت توقعات الأرصاد الجوية عن تساقط الثلوح طوال النهار، إلا أنه من المتوقع تراجع حدة العاصفة في المساء، لكن درجات الحرارة ستبقى تحت الصفر في الأيام المقبلة.