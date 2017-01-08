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ألمخدرات ليست إبره على شكل مسدس قُلْ إبر ناسِفه بل هي مُتفجرات لمتعاطيها .
حبَّذا
لو تتكرم إدارة مكافحة ألمخدرات ،، ألقيام بحمله شامله على مستوى ألوطن وهاشتاق عبر وسائل ألتواصل وإشراك وسائل ألأعلام ،مرئيه، ومسموعة، ومقروئه، ويكون شعار الحمله » وطن بلا مخدّرات « وتستمر أطول مدّه ممكنه وشكراً مع ألتحيه .
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ألمخدرات ليست إبره على شكل مسدس قُلْ إبر ناسِفه بل هي مُتفجرات لمتعاطيها .
حبَّذا
لو تتكرم إدارة مكافحة ألمخدرات ،، ألقيام بحمله شامله على مستوى ألوطن وهاشتاق عبر وسائل ألتواصل وإشراك وسائل ألأعلام ،مرئيه، ومسموعة، ومقروئه، ويكون شعار الحمله » وطن بلا مخدّرات « وتستمر أطول مدّه ممكنه وشكراً مع ألتحيه .