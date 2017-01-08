يلوح للمتأمل لجملة التغييرات التي ستطول البنى المشكِّلة للاقتصاد السعودي – والمتسقة مع رؤية 2030- بأن دولتنا -حماها الله- تحمل تصميماً أكيداً على إحداث نقلة نوعية في وجودها وأداءاتها بما يضمن لها الجلوس في الصف الأول بين دول العالم المتقدم.

فنحن دولة غنية حباها الله الوفرة النفطية، وعقولاً يشهد لها القاصي قبل الداني بالتميز الفكري، بالإضافة لاحتواء أرضنا على أعظم المقدسات الإسلامية، الأمر الذي يمثل حتمية أن نكون واجهة العالمين العربي والإسلامي، وأن ننافس على الصدارة لنكون في واجهة العوالم الصناعية المتقدمة والحديثة.

فالمملكة لأول مرة في تاريخها الحديث تملك رؤية وطنية شاملة تمكنها من التحول من دولة يقوم وجودها الكلي على صادراتها النفطية، إلى دولة حديثة تتنوع مصادر دخلها الوطنية، بحيث لا يشكل التغيير الذي يطول سعر برميل النفط عالميّاً أي انعكاس سلبي على وضعها الاقتصادي وما يرتبط به من حياة كريمة هانئة لمواطنيها.

ولقد لاحظنا أنه قد صدرت ميزانية هذا العام، حيث تم التركيز فيها على أن يحظى التعليم – وهو اللبنة الأولى في البناء الوطني- على الحصة الأكبر من ميزانية الدولة. ولكون دولتنا -حفظها الله- تعيش مرحلة تحول وطني في واقعها الاقتصادي والتنموي فهناك جملة من التغييرات التي ستطول أسعار بعض المواد الاستهلاكية في قطاعي الطاقة والنفط، ولكون الرؤية قد وضعت في أساسها لضمان مستقبل وغد واعد للجيل الراهن وللأجيال المقبلة من فلذات الأكباد، فقد كان لزاماً ألا يتحمل المواطن – وحده- مجمل الانعكاسات السلبية الطارئة والوقتية من عملية التغيير هذه.

فكان هناك «حساب المواطن» بشرائحه المتنوعة الذي يسير بالتوازي مع أحد مناحي الرؤية المتعلق بالمتغير الإصلاحي الاقتصادي، بما يضمن عدم تأثر المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بالتغيير الذي سيطول قطاعي الطاقة والنفط. بحيث تتمكن الدولة من تحقيق المعادلة شبه المستحيلة والمتعلقة بتغيير الأسعار وعدم تأثر دخل المواطن السعودي بها.

حقيقةً، إن التغيير لا يأتي بين يوم وليلة ولكنه بوجود الرغبة في التغيير والتخطيط الجيد والصبر على المتغيرات، فإننا سنتمكن من تحقيق طموحاتنا الوطنية المستقبلية. وأنا هنا في هذا المقام أذكّر نفسي أولاً وإخوتي القراء بما قاله خادم الحرمين في 14 من ديسمبر في كلمته التي ألقاها في مجلس الشورى التي ورد فيها «.. لقد سعت الدولة إلى التعامل مع المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد.. قد يكون بعضها مؤلماً مرحليّاً إلا أنها تهدف إلى حماية اقتصاد بلادكم من مشكلات أسوأ فيما لو تأخرنا في ذلك…».

ويقيني كمواطن عايَشَ عديداً من المتغيرات التي طالت البلاد في العقود الأربعة الماضية بأن ذلك لن يدوم، وبأن غداً يومٌ آخر وأن جملة الإصلاحات الاقتصادية هذه ستجعل منا بعون الله دولة قوية تتكئ على ملاءة واسعة من الاستثمارات وستحقق ذلك النمو الاقتصادي الذي ننشده وستضمن لنا مستقبلاً تحقيق التنمية المستدامة والعيش الهنيء.

نحن مطالبون فقط في المرحلة الراهنة بالتكاتف معاً وأن نكون يداً بيد ضد أي متغير خارجي يعمل لضرب إسفين في وحدتنا الوطنية وفي علاقتنا بحكومتنا وفي الوقوف خلف دولتنا الطاهرة المباركة في هذه المرحلة الحرجة من التاريخ العربي التي تشهد المزيد من الاضطرابات على الصعيدين الأمني والسياسي، وصولاً ببلادنا إلى بر الأمان وضماناً أن تحيا الأجيال المقبلة من أبنائنا في خير ونعمة وأمن وبحبوحة من العيش الكريم.