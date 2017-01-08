مداولات
مدارسنا خاوية يا وزارة التعليم..
دورات تدريبية.. آلية.. احتفالية.. مشاركة.. سيناريو لأسباب متكررة رسمية في أغلب الأحيان وغيره، وبذلك أصبحت مدارسنا تخلو في كثير من الأوقات من معلميها وكذلك الحال للعنصر النسائي.. في اعتقادي أن محور العملية التعليمية «الطالب» أكثر أهمية من حضور المعلمين والمعلمات وخروجهم خارج أسوار مدارسهم وإقامة مثل تلك الدورات والآليات التي يتوجه إليها المعلمون والمعلمات بشكل مستمر طيلة أوقات العام الدراسي التي لم تحقق كامل الأهداف المرجوة من حيث المنتج والمخرجات، وعليه أجد أن إقامة وتفعيل تلك الدورات وغيرها ليس مجدياً أثناء وقبل الاختبارات التي يحرص عليها الطلبة وأولياء الأمور خاصة في مثل هذه الأسابيع التي تتطلب تركيزاً أكثر وحضوراً مكثفاً داخل المدرسة بينما مدارسنا تخلو من المعلمين في تلك الأوقات، فهل من اختيار أفضل لإقامة تلك المهمات البالغة الأهمية كما تتخيلها الوزارة، أم تبقى كما هي على حساب الطلبة وجدول الانتظار لبعض المعلمين؟ أعتقد أن الأوقات المسائية أرحب وأشمل لتفعيل تلك البرامج إذا كانت في غاية الأهمية أو أن تجوال المشرفين التربويين والمشرفات إلى المدارس قد يختصر الطريق وهو أسهل من خروج عشرات من منسوبي المدارس إلى مراكز الإشراف أو التدريب وترك المدارس شبه خالية من طواقمها، وعليه نعود ونقول: بقاء المعلمين والمعلمات في مدارسهم إلى جانب الطلبة هو الأساس بدلاً من تعويدهم غياب وانصراف معلميهم لحضور دورات وآليات مكررة أو مستعارة أو قد يكون المعلم والمعلمة ملمين بها من قبل!!!
مدارسنا خالية طيلة أيام العام لكثرة أليات الأشراف المزعومة والتي لا جدوى منها البته بل هي ذرعية لخروج وغياب المعلمين والمعلمات وهو أمر عشته بنفسي وأمر لا أثر له في عمل المعلمين والمعلمات وليس لدى المشرفين من جديد يقدمونه للمعلمين لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
وكذلك أنظر التسيب والتسرب قبل وبعد الاختبارات من الطلاب والمعلمين والأن المرحلة الأبتدائية شبه خالية تماماً وسوف ينقطع الطلاب عن المدارس مدة شهر كامل أن لم يكن أكثر
والوزارة وإدارات التعليم تطبل عن التعليم ومدى الانضباط وهي لا تعرف عن الميدان شيء أو ترفع تقارير غير دقيقة
فهل يتم النظر في وضع التعليم بعين صادقة