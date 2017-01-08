البعيجان يلتقي «ضيوف الملك» للعمرة والزيارة

ألقى إمام المسجد النبوي عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان محاضرة أمس على أعضاء المجموعة الأولى من المعتمرين لهذا العام 1438هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، في مقر إقامتهم بالمدينة المنورة، وذلك في افتتاح الفعاليات الثقافية للمستضافين ضمن البرنامج الذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد. وتناولت المحاضرة أهمية الدعوة إلى الله -عز وجل -، وإخلاص النية في ذلك العمل، حيث كثر انتشار الجهل ودعاة الشر والضلال، محذراً من التعصب للآراء والمذاهب. كما دعت المسلمين إلى حمل همّ الدعوة لله ــ عز وجل ــ باللين والرفق وبالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك وفق هدى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم – في الدعوة إلى الله».

وتحدث البعيجان عن كثير من الأمور التي يجب أن يراعيها الداعية عند الدعوة إلى الله، ومنها الدعوة إلى إفراد الله- عز وجل – بالعبادة والتوحيد له سبحانه وتعالى، والإخلاص في القول والعمل، والتحلي بالصبر وخصوصاً على الأذى والمعاملة بالحسنى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٢) صفحة (٢) بتاريخ (٠٨-٠١-٢٠١٧)