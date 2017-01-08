«صحة الطائف» تنفِّذ تدريباً ميدانياً للتعاملات الطارئة

نفَّذت مديرية الشؤون الصحية في الطائف المرحلة الثانية من تدريب العاملين في المراكز الصحية والمستشفيات الطرفية على عمليات الإسعاف والإنقاذ الميداني عند الحوادث والكوارث والطوارئ وآلية عمل الفرز الطبي الميداني، وذلك من خلال دورة استمرت يومين في مستشفى قيا العام، بحضور 47 عنصراً ما بين أطباء وفنيين.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن هذه الدورات تأتي في إطار الارتقاء بأداء الممارسين الصحيين للتعامل مع الحوادث الميدانية المختلفة والتي تتضمن تدريبات مكثفة على كيفية التعامل مع الحوادث الميدانية و نقل المصابين وتحريكهم وتخليصهم للتقليل من المضاعفات.
موضحاً أن الدورة تضمنت كيفية الفرز الطبي والتعامل مع الحالات حسب تصنيفها الميداني عند الحوادث والكوارث والأزمات ووفقاً لخطط التصنيف المعتمدة
مؤكداً أن الدورات ستشمل جميع المستشفيات الطرفية والمراكز الصحية لاسيما تلك التي تقع على الطرقات السريعة.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها في مستشفيات المويه وظلم والمراكز الصحية المجاورة لها.
«صحة الطائف» تنفِّذ تدريباً ميدانياً للتعاملات الطارئة
نفَّذت مديرية الشؤون الصحية في الطائف المرحلة الثانية من تدريب العاملين في المراكز الصحية والمستشفيات الطرفية على عمليات الإسعاف والإنقاذ الميداني عند الحوادث والكوارث والطوارئ وآلية عمل الفرز الطبي الميداني، وذلك من خلال دورة استمرت يومين في مستشفى قيا العام، بحضور 47 عنصراً ما بين أطباء وفنيين.
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