دشن مشرف فرع الكلية التقنية في محافظة النعيرية المهندس علي آل الحارث أمس الأول مشروع طمس العبارات المسيئة في النعيرية تحت شعار «جدران وحوائط النعيرية أجمل بسواعدنا»، الذي استمر يومين في أرجاء المحافظة. وذلك بمشاركة متدربي ومدربي الكلية.
وشمل المشروع طمس العبارات غير اللائقة المكتوبة على جدران المرافق العامة ومحاضرة توعوية عن أهمية المحافظة على المرافق العامة لما فيها من غرس قيم المواطنة الصالحة وحب الوطن.
وقال رئيس لجنة العلاقات العامة والتوجيه والإرشاد في الفرع محمد آل ربح «إن المشروع يهدف إلى حث وتشجيع الشباب على الأعمال التطوعية وتعزيز القيم الوطنية».
يذكر أن هذا المشروع هو ضمن عدة مشاريع وبرامج تنفذ في المحافظة والمراكز التابعة لها تحت إشراف ودعم مباشر من محافظ النعيرية إبراهيم الخريف، وانطلقت مطلع العام لترسيخ عدد من المفاهيم والقيم الوطنية في نفوس الشباب من أجل ترسيخ حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة.
مشروع لطمس العبارات المسيئة في النعيرية
دشن مشرف فرع الكلية التقنية في محافظة النعيرية المهندس علي آل الحارث أمس الأول مشروع طمس العبارات المسيئة في النعيرية تحت شعار «جدران وحوائط النعيرية أجمل بسواعدنا»، الذي استمر يومين في أرجاء المحافظة. وذلك بمشاركة متدربي ومدربي الكلية.
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