كلية الملك فهد الأمنية تنفذ مشروع السير الطويل

نفذت كلية الملك فهد الأمنية، أمس،المشروع السنوي للسير الطويل (خارج مدينة الرياض) بمرحلته الأولى للعام الدراسي الجاري للكلية، بحضور ومشاركة المدير العام اللواء سعد الخليوي وأركانات الكلية، وبمشاركة ضباط وأفراد وطلاب الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين رقم (46) وطلبة برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية رقم (60)، حيث أقيم المشروع.

وبدأت انطلاقة السير فجرا لمسافة تجاوزت 15 كيلومترا، حيث أبدى جميع المشاركين في المشروع النشاط والجدية واللياقة البدنية المرتفعة في المشروع، الذي اعتادت الكلية على إقامته على فترات مختلفة خلال العام للوقوف على مستوى اللياقة البدنية لدى المنسوبين وتكملة البرنامج التدريبي في المشاة والتربية الرياضية للطلاب.

وتهدف إقامة مثل هذه المشاريع إلى تعزيز الثقة بالنفس ورفع المستوى التدريبي واللياقي لدى منسوبي الكلية من ضباط وأفراد وطلبة، وتعويدهم على تحمل المشاق وطوارئ العمل الذي هو جزء من طبيعة الرجل العسكري، ولقد ظهر مشروع السير الطويل بشكل لافت من جانب ارتفاع اللياقة البدنية.

ورفع اللواء الخليوي شكره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على الدعم اللامحدود والمتابعة والتوجيه الذي تحظى به الكلية من لدنه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٢) صفحة (٢) بتاريخ (٠٨-٠١-٢٠١٧)