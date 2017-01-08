أمير الحدود الشمالية يرعى حفل ملتقى «لست وحدك»

رعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس، حفل ملتقى «لست وحدك»، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية «الصالة المغلقة».

ولدى وصوله كان في استقباله مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة عبدالله اليامي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، ثم شاهد عدداً من اللوحات والصور من عمل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وألقى مدير عام الفرع بالمنطقة، كلمة رحب فيها بأمير المنطقة، معرباً باسمه ونيابة عن جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر عن شكرهم لأمير المنطقة على رعايته حفل ملتقى «لست وحدك». بعد ذلك كرَّّم اللاعب الدولي ولاعب الهلال السابق يوسف الثنيان الذي حضر وشارك الأيتام من المنتسبين لجمعية الأيتام الخيرية في مباراة كرة القدم الذي خصص ريعها للجمعية، ثم كرم المتعاونين مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة. بعدها قدَّم اليامي هدية تذكارية تقديراً لدعمه ووقوفه مع أبنائه الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٢) صفحة (٢) بتاريخ (٠٨-٠١-٢٠١٧)