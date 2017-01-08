نظمت الوحدة الكشفية في مدرسة الصّديق المتوسطة بالجبيل الصناعية حملة لتنظيف شاطي المخيمات بالهيئة الملكية في الجبيل تحت إشراف إدارة النظافة بالهيئة. وذلك ضمن فعاليات المسابقة الكشفية الوطنية لحماية البيئة لهذا العام. وتم توزيع الكشافين إلى خمس طلائع مع توزيع القفازات و الكمامات وأكياس النفايات عليهم .
كشافة «متوسطة الصديق» ينظفون شواطئ الجبيل
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٢) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-٠١-٢٠١٧)
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