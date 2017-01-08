كشافة «متوسطة الصديق» ينظفون شواطئ الجبيل

طلاب الكشافة أثناء الحملة ( الشرق )

طباعة التعليقات

الجبيل -الشرق

نظمت الوحدة الكشفية في مدرسة الصّديق المتوسطة بالجبيل الصناعية حملة لتنظيف شاطي المخيمات بالهيئة الملكية في الجبيل تحت إشراف إدارة النظافة بالهيئة. وذلك ضمن فعاليات المسابقة الكشفية الوطنية لحماية البيئة لهذا العام. وتم توزيع الكشافين إلى خمس طلائع مع توزيع القفازات و الكمامات وأكياس النفايات عليهم .

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٢) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-٠١-٢٠١٧)
الجبيل  |  الشرق
الأكثر مشاهدة في محليات

  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...

    • الأكثر تعليقاً

    الأكثر مشاركة في تويتر

    الأكثر مشاركة في فيسبوك