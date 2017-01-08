التقى رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وفداً من جامعة هارفارد، وذلك في مقر المدينة بالرياض. وفي بداية اللقاء قدم رئيس المدينة للوفد نبذة عن مهام المدينة ودورها في تهيئة البيئة البحثية ودعم البحث العلمي والتطوير التقني والابتكار في المجالات الاستراتيجية المهمة للمملكة من خلال القدرات العلمية والإمكانات التقنية والكفاءات الوطنية من الباحثين في مجالات العلوم والتقنية.
كما تحدّث عن نقل وتوطين عديد من التقنيات الاستراتيجية، وذلك ضمن مبادرات المدينة لبرنامج التحول الوطني 2020 منها تقنيات الطاقة المستدامة وتطويرها بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تأسيس مشروع القرية الشمسية بالعينية لتوفير الكهرباء بقدرة 350 كيلو واط لقرى «العيينة» و»الجبيلة» و»الهجرة»، ثم تطور المشروع ليصبح أول محطة بحثية تجريبية للطاقة البديلة على المستويين المحلي والإقليمي.
تركي بن سعود يستقبل وفداً من جامعة هارفارد
التقى رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وفداً من جامعة هارفارد، وذلك في مقر المدينة بالرياض. وفي بداية اللقاء قدم رئيس المدينة للوفد نبذة عن مهام المدينة ودورها في تهيئة البيئة البحثية ودعم البحث العلمي والتطوير التقني والابتكار في المجالات الاستراتيجية المهمة للمملكة من خلال القدرات العلمية والإمكانات التقنية والكفاءات الوطنية من الباحثين في مجالات العلوم والتقنية.
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