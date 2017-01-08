كم أنت مسكينة يا إيران! لقد أمعنا في ظلمك أيما ظلم وجور، فأنت صاحبة (رسالة عالمية)! فحسب منصوص المادة 154 في الدستور الإيراني «تعتبر إيران سعادة الإنسان في المجتمع البشري قضية مقدسة لها وتعتبر الاستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل حقا للجميع وبمقتضاه فإن إيران تدعم النظام المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي نقطة من العالم دون التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى» .

فالعتب علينا فنحن لم نتفهم مراميك الحميدة وأن السعادة في عرفكم البريء هي الإدمان على المخدرات فنياتكم الحسنة جعلتكم تكابدون دونما كلل أو ملل لإغراق المنطقة بالمخدرات بدءا بشعبكم ومرورا بالعراق وليس انتهاء بمحاولاتكم الجليلة! (لم تفلح) في دول مجلس التعاون الخليجي فعذرا لم نك نعلم هدفكم النبيل.. أما الاستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل فلسنا نرى إلا شعبا مرفها محررا ومتخما لم يسمع عن الإعدامات ولا يعرفون طريق السجون وإن وجدت فهي لتأديب المتمردين على طيب العيش والمنشقين عن حضن العدالة والسماحة.

وهل ثمة عدل أرجح من أن يتساوى الجميع بالسقيا من ذات الكأس أما عن دعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين دون التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب فلا أدل وأنصع من انتصاركم للمستضعف المسكين (الأسد) فلم يهن عليكم أن تشاهدوه يذرف الدموع مدمما يلوذ بلا مأوى مستنجدا بكم فاضطررتم بدافع شهامتكم واستبسالكم لنجدته وانتشاله من الظلم والتنكيل نفس الشيء ينسحب على العراق الذي استصرخ ألماً فهممتم لبلسمته وتضميد جراحه.. عذرا يا إيران فنحن إما لم نستوعب دلالات وكنه (رسالتكم العالمية) السامية أو أنها صُكت بلغة ومفردات طلاسمية مؤداها النقيض تماما على غرار وهدي (التقية) التي لا يجسدها ويحبك أدق تفاصيلها سوى ملالي إيران.