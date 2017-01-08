الدمام : «صحي العزيزية» يُطلق برامج لتشجيع الرضاعة الطبيعية

طرح مركز صحي العزيزية في الدمام مجموعة من الوسائل التثقيفية والتوعوية، وذلك بمناسبة إطلاق أسبوع تشجيع الرضاعة الطبيعية تحت عنوان «غذاء وصحة وحنان».

وأوضح مدير مركز صحي العزيزية نادر العلي، أن برنامج الرضاعة الطبيعية يأتي تحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030 في تطوير مفهوم الرعاية الصحية المقدمة ورفع مستوى جودة الخدمات، حيث يهدف هذا البرنامج الذي أسهم في إعداده منسوبات المركز إلى دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية ورفع نسبة الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية خالصة، وكذلك من يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية كاملة، إلى جانب تفعيل برنامج المركز الصحي صديق الطفل، حيث شارك في هذه الفعالية أهالي الحي من الأمهات وأسرهم.

وأبانت الدكتورة زينب المبارك، في محاضرة قدمتها، أهم الخطوات التثقيفية للتعامل مع الرضاعة الطبيعية، وذلك من خلال دعم الأم البكرية والجديدة بالطريقة الصحيحة للرضاعة الطبيعية وتعليمها كيفية تفادي المشكلات التي تواجهها يومياً، إلى جانب إعطاء الجرعة التثقيفية للحامل قبل الولادة وتبصيرها بأهمية الرضاعة الطبيعية من قِبل ممرضة الحوامل، كما أشارت إلى أن البرنامج يمنح الأمهات التثقيف الكامل والشامل بأهمية الرضاعة الطبيعية ومعرفة مساوئ الرضاعة الصناعية وعصر الحليب والتباس الطفل بين الرضاعة الطبيعية والصناعية وسبب رفض الطفل الرضاعة الطبيعية من خلال ركن تثقيفي إرشادي لإعطاء المشورة الطبية ومساعدة الأمهات المحتاجات لهذه الخطوات التثقيفية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٢) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-٠١-٢٠١٧)