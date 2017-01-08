الاتفاق ينتظر جماهيره أمام غلطة سراي .. غداً

يأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في أن تكون الجماهير في الموعد أمام غلطة سراي التركي في المباراة الودية المرتقبة بين الفريقين مساء غد الإثنين على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وعلى الرغم من أن المباراة تحمل طابعاً ودياً، إلا أنها يتوقع أن تحفل بالإثارة والندية خصوصاً أن الفريق التركي يضم لاعبين من الوزن الثقيل أمثال الهولندي ويسلي سنايدر الفائز مع فريق انتر ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2010، والألماني لوكاس بودولسكي أحد نجوم المنتخب الألماني المتوج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل. ورأى مدرب فريق الاتفاق، الإسباني خوان كارلوس جاريدو أن مواجهة فريق مثل غلطة سراي التركي ستحقق عديداً من المكاسب الفنية لفريقه، مؤكداً أن مباراة بهذا المستوى ستترك أثراً إيجابياً على الفريق. وقال جاريدو: “المواجهة ستكون غاية في الأهمية باعتبارنا سنواجه فريقاً كبيراً له حضوره في بلاده وفي دوري أبطال أوروبا، خصوصاً في هذا التوقيت من العام، حيث يخضع فيه فريقي لمرحلة إعداد لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والمباريات المتبقية من دوري جميل للمحترفين. وعلى ذات الصعيد، أكملت اللجنة المنظمة لمباراة الاتفاق وغلطة سراي التركي الودية استعداداتها للمباراة، حيث اجتمعت أمس للوقوف على آخر الاستعدادات، وذلك بحضور نائب الأمين العام لنادي الاتفاق حسين الغامدي ومدير التسويق في شركة جسور المنظمة للمباراة باسل فياض ومنسق عام المباراة خالد النعيمي والمهندس محمد القحطاني الممثل عن ملعب الأمير محمد بن فهد.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٢) صفحة (١) بتاريخ (٠٨-٠١-٢٠١٧)