طرح منافسات – إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٢) صفحة (١٠) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-٠٨)

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