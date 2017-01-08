طرح منافسات – القوات البحرية الملكية السعودية
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٢) صفحة (١٠) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-٠٨)
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