11 قتيلاً بتفجير انتحاري استهدف سوقاً رئيسياً للخضار في بغداد

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل 11 شخصاً بتفجير انتحاري استهدف سوق جميلة لبيع الخضار والفواكه في مدينة الصدر شمال شرق بغداد.

وأوضحت المصادر أن انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند الباب الخلفي للسوق. وأسفر الاعتداء كذلك عن إصابة أكثر من ثلاثين شخصاً بجروح.

وسوق جميلة هو أحد أكبر أسواق العاصمة لبيع الفواكه والخضراوات، ويقع في مدينة الصدر شمال شرق بغداد والتي تتعرض إلى هجمات متكررة.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان إن أحد الجنود شاهد السيارة التي يقودها انتحاري في منطقة جميلة واطلق النار عليه لكن الإرهابي فجر السيارة التي يقودها وهو بداخلها”. وأصيب الجندي إضافة إلى شرطي برفقته بجروح.