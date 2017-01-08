أكثر من 10 إصابات في عملية دهس في القدس

ذكر موقع 0404 العبري أن اكثر من 10 اصابات وقعت في عملية دهس في القدس.

وزعمت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري، أن عملة دهس وقعت، بعد ظهر اليوم الأحد في حي ارمون هنتسيف بالقدس

وأوضحت ان قوات معززة من شرطة الإحتلال هرعت الى المكان، وشرعت بأعمال البحث والتحقيق.

وفي التفاصيل، ادعى الاعلام العبري، أن شاحنة دهست عددا من المستوطنين في مستوطنة ارمون هنتسيف القريبة من جبل المكبر جنوب القدس، مما أسفر عن وقوع 15 إصابة على الأقل.

من جانبها، أكدت القناة العبرية السابعة عن وقوع 15 إصابة بينهم حالات خطرة في عملية دهس في جبل المكبر بالقدس، بينهم خمسة وصفت جراحهم بالخطيرة، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ.