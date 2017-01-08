“تعليم الطائف” تعاقب 4 معلمات امتنعن عن التدريس

قررت الإدارة العامة لتعليم الطائف، معاقبة أربع معلمات لغة عربية امتنعن عن تدريس مادة “المكتبة” لمدة ثلاث سنوات، رغم إتاحة الفرصة لهن، بالنقل بعيدًا عن مقر إقامتهن.

المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله الزهراني، بين أن قرار النقل بعد خدمة المدرسة لأكثر من 13 عامًا، جاء حرصًا على مصلحة الطالبات، وتكليف مشرفة مادة المكتبة تدريس المادة من بداية العام وحتى تاريخه.

وأضاف الزهراني، أنه اتخذ بحق المعلمات الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أن التعاميم الوزارية تنص على إسناد مادة المكتبة والبحث لمعلمة اللغة العربية في حال عدم وجود المتخصّصة بالمدرسة، كما أن أنصبة المعلمات 10 حصص لكل معلمة، وطلب منهن تدريس المكتبة بواقع حصة لكل معلمة.