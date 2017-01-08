مصرع وإصابة 6 في عشيرة الطائف

لقي مواطن مصرعه، فيما أُصيِّب ستة آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة في حادث مروري وقع فجر اليوم على طريق عشيرة الطائف إثر اصطدام مركبتين وجه لوجه.

المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي بين أن

غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً من مواطن عن وجود حادث تصادم بين مركبتين وذلك على طريق عشيرة مما خلف وراءه إصابات عدة وعلى الفور تم توجيه الفرق الاسعافية للموقع.

وقال إن عند مباشرة الحادث اتضح أن بالموقع ست إصابات خطيرة إضافة إلى وجود حالة وفاة بالموقع وعلى الفور تم طلب الدعم من غرفة العمليات وتقديم الخدمة الاسعافية اللازمة لجميع الحالات وطلب التنسيق في استقبال الحالات بمستشفى الأمير سلطان العسكري؛ حيث تم نقلها جميعاً إليه .