“ولادة الدمام” تنقذ حياة طفلاً مقيماً

نجح فريق طبي جراحي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إنقاذ حياة طفل مقيم بإزالة كيس مائي ( طفيلي ) من كبد الطفل باستخدام المنظار في حالة تعد من أوائل الحالات التي يتم فيها استخراج الكيس المائي من الكبد بهذه التقنية الجراحية دون الحاجة لفتح بطن المريض .

وأكدت ” الصحة ” في الشرقية أن الطفل المقيم البالغ من العمر ( 12 عاماً ) راجع المستشفى وهو يشكو من الآلام متكررة في البطن وارتفاع في درجة الحرارة ، وتم من خلال الأشعة المقطعية تشخيص حالة الطفل ، وتبين جود كيس مائي في الكبد وهو من الأمراض نادرة الحدوث ، حيث تم تنويم الطفل وأجريت له العملية الجراحية التي استغرقت 3 ساعات ، نجح خلالها الأطباء من إزالة الكيس المائي من كبد الطفل دون حدوث مضاعفات من خلال عملية بالمنظار بفتحه قطرها 5 ملم ، وهي عملية تتميز بأنها تجرى دون فتح بطن المريض ، مما سهل عملية تماثله للشفاء خلال فترة وجيزة ومغادرته المستشفى لممارسة حياته بالشكل الطبيعي .

وبينت ” الصحة ” أنه في مثل هذه الحالات يتم إزالة الكيس المائي بشكل عاجل تجنباً لحدوث انفجار الكيس الذي يتسبب في انتشار يرقات صغيرة في بقية الأعضاء مما يؤدي إلى صدمة وتسمم في الدم وبالتالي وفاة المريض مما يستدعي التدخل السريع لإنقاذا حياة المريض ، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات نادرة الحدوث ، و في حالة الطفل المقيم تم إجراء العملية وتماثل للشفاء وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة .