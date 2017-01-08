أوباما يكشف أن القرار الأكثر صعوبة كان إرسال 30 ألف جندي إلى أفغانستان

كشف الرئيس باراك أوباما أن القرار الأكثر صعوبة في ولايتيه كان ارسال ثلاثين ألف جندي إضافي إلى أفغانستان العام 2010 مع سيطرة متمردي طالبان على مزيد من المناطق.

وقال أوباما في مقابلة مع شبكة “ايه بي سي” بثت الأحد إن “القرار الأكثر صعوبة كان في بداية رئاستي حين أمرت بارسال ثلاثين ألف جندي إضافي إلى أفغانستان، كوني شخصاً قام بحملته لوضع حد للانتشار الكثيف للقوات في الخارج”.

وأضاف: “أعتقد أنه كان قراراً سليماً لأن نفوذ طالبان يومها كان يتسع، قبل أن اتسلم منصبي، (ويعود ذلك) جزئياً إلى أننا لم نعر أفغانستان الاهتمام الذي ينبغي أن نعيره لها”.

وهل يشعر بخيبة أمل حيال استمرار انتشار الجنود الاميركيين في افغانستان والعراق، قال “نعم، لكنني تعلمت أنه في الحرب على الاٍرهاب لن نحظى أبداً بالانتصارات النهائية والدائمة التي نحظى بها في الحروب على بلدان”.

وتابع “حتى بعد ضرب القسم الاكبر من القاعدة في مناطق القبائل الباكستانية وحتى بعد قتل بن لادن، لا يزال هناك اشخاص يريدون ويملكون القدرة على ضرب الولايات المتحدة اذا لم نبق يقظين”.

وأعتبر اوباما ان هشاشة الوضع في بعض البلدان كما في العراق وأفغانستان تجعل الوجود العسكري الأميركي ضرورياً.

وينتشر في العراق اليوم أكثر من خمسة آلاف مستشار أميركي فيما هناك نحو 8400 جندي في أفغانستان.

وخلص اوباما “لكن وجودنا (هناك) لم يعد هائلا، وخطر تعرضنا لهجمات بات اقل”.