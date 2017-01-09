جلسات استشارية ضمن برنامج ” استشارات الشركات العائلية” – غرفة الشرقية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٣) صفحة (٠٣) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-٠٩)

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