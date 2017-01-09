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من كثر ألطّناش ما عاد أحد يشتكي ويقول ألمشتكي في نفسه ألشّكوا لله إلّلي يمهل ولا يُهمل،،
،، وألأقتراحات أي إقتراحات يا معوّد يعني أنت تفهم أحسن من أللّجنه ؟ حُط في ألخرج ما يهمّك ما عليك .
العصفوره الزرقا زعلانه في بيتها الزجاجي ،، لأنّه من مبطي ما جاها لا شكاوي ولا إقتراحات عشان تبي تطير،، وين ألنّاس يابه !!؟
لا عِلِم لا خبر لا شكاوي لا إقتراحات،، شلىن أطير ؟!
العصفوره الزرقا زعلانه تقول ،، لا عِلِم لا خبر لا شكاوي لا إقتراحات طيب شلون أطير ؟!
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من كثر ألطّناش ما عاد أحد يشتكي ويقول ألمشتكي في نفسه ألشّكوا لله إلّلي يمهل ولا يُهمل،،
،، وألأقتراحات أي إقتراحات يا معوّد يعني أنت تفهم أحسن من أللّجنه ؟ حُط في ألخرج ما يهمّك ما عليك .
العصفوره الزرقا زعلانه في بيتها الزجاجي ،، لأنّه من مبطي ما جاها لا شكاوي ولا إقتراحات عشان تبي تطير،، وين ألنّاس يابه !!؟
لا عِلِم لا خبر لا شكاوي لا إقتراحات،، شلىن أطير ؟!
العصفوره الزرقا زعلانه تقول ،، لا عِلِم لا خبر لا شكاوي لا إقتراحات طيب شلون أطير ؟!